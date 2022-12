Armando Evangelista, treinador do Arouca, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após a goleada sofrida no Estádio do Dragão por 5-1.

«Complica muito mais a tarefa quando se sofre aos 20 segundos. Sabíamos que a diferença era abismal e que tinham de fazer um jogo perfeito para atenuar essas diferenças. Sofrendo aos 20 segundos, só fez com que elas aumentassem ainda mais. Ficámos muito afetados com o golo.

Mas quero lembrar que o Arouca só tem duas derrotas fora de casa. Com o Benfica e o FC Porto. Estes jogadores conseguiram estes resultados fora de casa e não conseguiram pontuar com essas duas equipas. Não me parece escandaloso. Por isso, só têm de continuar a acreditar que podem fazer muitos pontos.

[mesmo com o avolumar do resultado, o Arouca manteve a identidade na forma de jogar]

«Estamos a falar de uma forma de trabalhar que tem dado frutos, por isso não sei porque devo alterar a identidade por jogar com uma equipa tão diferente da nossa realidade. Perder 1-0 ou 5-1 aqui não me parece significativo para as aspirações do Arouca. Vale três pontos. É óbvio que queríamos muito mais, mas parabéns ao FC Porto que respeitou muito o Arouca.»

[o plantel tem muitos jogadores lesionados, complica ainda mais]

«É óbvio que quando temos só 16 jogadores para escolher, isso pode influenciar as nossas escolhas para o jogo. Mas foram estes 16 que ganharam o último jogo. Hoje o nível era outro, mas não nos vamos desculpar com isso. Estes jogadores mostraram personalidade, mesmo com o avolumar do resultado. Não nos vamos esconder atrás desses 16 jogadores.»