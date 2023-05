Depois da importante vitória do Benfica sobre o Sp. Braga, o FC Porto tem esta segunda-feira direito de resposta, na deslocação ao Arouca, atual quinto classificado da Liga.

Os dragões procuram não deixar fugir o líder Benfica, e ao mesmo tempo abrir uma vantagem de cinco pontos face aos bracarenses, terceiros classificados. O Arouca, por seu lado, está pressionado depois do triunfo do Vitória de Guimarães na receção ao Vizela, no domingo.

Os dragões vêm de um jogo difícil frente ao Famalicão, para a Taça, o qual só ficou resolvido no prolongamento. Por isso mesmo, Sérgio Conceição pode ser tentado a fazer algumas alterações, sendo certo que Diogo Costa deve regressar à baliza, assim como Marcano, após ter cumprido castigo ante os famalicenses.

No Arouca, Tiago Esgaio, suspenso, é baixa certa, ao passo que o capitão João Basso tem estado lesionado e pode ser também uma baixa importante.

Veja aqui os onzes prováveis para o Arouca-FC Porto, jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol a partir das 21h15.