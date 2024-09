O FC Porto chegou a acordo com o Arouca para a transferência de Mamadou Loum. O médio vai assinar assinar por duas temporadas com o clube arouquense e ser oficializado nas próximas horas.

O entendimento entre FC Porto e Arouca não prevê o pagamento de um valor, mas inclui a partilha de passes, pelo que a SAD azul e branca fica com 50 cento do passe e o clube presidido por Carlos Pinho com os restantes 50 por cento.

Mamadou Loum, recorde-se, é um médio defensivo senegalês, atualmente com 27 anos, que brilhou durante meia época no Moreirense, o que levou o FC Porto a contratá-lo ao Sp. Braga (o clube bracarense tinha-o cedido ao vizinho minhoto).

Acabou por fazer apenas 23 jogos na equipa principal portista, sendo posteriormente emprestado ao Alavés, ao Reading e ao Al Raed.