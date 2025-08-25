O FC Porto espera receber ainda esta segunda-feira uma resposta decisiva sobre a investida por Jakub Kiwior e, segundo apurou o Maisfutebol, está confiante no avanço das negociações.

A direção do Arsenal agendou para as próximas horas uma reunião com o departamento técnico, sendo que, entre os principais temas do dia, está a provável saída do central polaco.

Os dragões estão dispostos, a princípio, em fechar uma contratação de Kiwior por empréstimo, com obrigação de compra. Resta, entretanto, definir o valor final do iminente acordo.

Mesmo com as chegadas do também polaco Jan Bednarek e do croata Dominik Prpić, Francesco Farioli, depois de uma reavaliação do plantel, resolveu pedir mais um jogador para o eixo defensivo.

Jakub Kiwior, de 25 anos, está na mira do FC Porto desde a temporada passada, por isso o processo para abrir conversações com o Arsenal foi quase que imediato. Além disso, há uma boa relação entre os dois clubes.