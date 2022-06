O português Fábio Vieira é o novo jogador do Arsenal, deixando o seu clube de sempre, o FC Porto.

Os azuis e brancos despediram-se do médio de 22 anos com um vídeo dos melhores momentos do jogador no clube.

«Desde sempre e para sempre. Felicidades, Fábio», pode ler-se na descrição do vídeo de despedida dos dragões ao internacional sub-21 português.

Fábio Vieira estreou-se pela equipa principal do FC Porto na temporada 2019/20, tendo vencido dois campeonatos nacionais e uma Taça de Portugal.