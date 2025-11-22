Os sócios do FC Porto aprovaram as contas do exercício de 2024/25 em Assembleia Geral (AG). Foi também novamente aprovada a expulsão definitiva de Sandra Manuela Bessa do Vale Madureira, mulher de «Macaco líder», como sócia do FC Porto.

Estiveram 1681 sócios presentes na AG. No que toca ao «Relatório de Gestão e as Contas individuais» do exercício 2024/25, 1341 votaram a favor, 171 votaram contra e 163 abstiveram-se. Houve ainda seis votos brancos e nulos.

No que toca ao assunto de Sandra Madureira, a mesma já havia sido expulsa como sócia do FC Porto em novembro de 2024. Sendo que recorreu o parecer, levando a nova votação. Nesta nova votação a decisão da AG manteve-se. 908 votaram a favor, 710 votaram contra, 60 abstiveram-se, três votaram nulo/branco.