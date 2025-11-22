FC Porto: aprovadas as contas e a nova expulsão de Sandra Madureira como sócia
Mais de 1600 sócios votaram na Assembleia Geral dos dragões
Os sócios do FC Porto aprovaram as contas do exercício de 2024/25 em Assembleia Geral (AG). Foi também novamente aprovada a expulsão definitiva de Sandra Manuela Bessa do Vale Madureira, mulher de «Macaco líder», como sócia do FC Porto.
Estiveram 1681 sócios presentes na AG. No que toca ao «Relatório de Gestão e as Contas individuais» do exercício 2024/25, 1341 votaram a favor, 171 votaram contra e 163 abstiveram-se. Houve ainda seis votos brancos e nulos.
No que toca ao assunto de Sandra Madureira, a mesma já havia sido expulsa como sócia do FC Porto em novembro de 2024. Sendo que recorreu o parecer, levando a nova votação. Nesta nova votação a decisão da AG manteve-se. 908 votaram a favor, 710 votaram contra, 60 abstiveram-se, três votaram nulo/branco.
Relatório de Gestão e as Contas individuais e consolidadas e respetivos Parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar e Parecer do Conselho do Conselho Superior, relativos ao exercício compreendido entre 1 de julho de 2024 e 30 de junho de 2025
