A Assembleia Geral Ordinária do FC Porto foi marcada para o próximo dia 23 de novembro, sábado, pelas 10h30, no Dragão Arena.

A reunião magna servirá para apreciação, discussão e votação do relatório e contas relativo à temporada 2023/24. Será ainda discutida a constituição e dotação da Fundação Futebol Clube do Porto, além de outros assuntos relevantes.

Depois das intervenções da Mesa da Assembleia Geral, da Direção e do Conselho Fiscal e Disciplinar, vai decorrer, até às 12h00, «um período destinado à interpelação dos sócios aos Órgãos Sociais e prestação de esclarecimentos por parte destes» sobre o relatório e contas. De seguida, acontecerá o mesmo, mas com a direção a prestar esclarecimentos sobre o projeto da Fundação.

Mais tarde, vão ser apresentados, «sem votação, assuntos de interesse para o clube».

Também esta terça-feira, o FC Porto informou que a 37.ª edição dos Dragões de Ouro está agendada para as 21h30 do próximo dia 3 de dezembro, regressando à Super Bock Arena.

A cerimónia visa «premiar as instituições e personalidades que mais se destacaram ao serviço do FC Porto na temporada 2023/24».

Confira a ordem de trabalhos da AG do FC Porto:

«Ponto 1: Apreciação, discussão e votação do Relatório de Gestão e as Contas individuais e consolidadas e respetivos Parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar e Parecer do Conselho Superior, relativos ao exercício compreendido entre 1 de julho de 2023 e 30 de junho de 2024;

Ponto 2: Discutir e deliberar sobre a constituição e dotação da Fundação Futebol Clube do Porto, nos termos do disposto no Artigo 56.º, n.º 1, alínea (ii) dos Estatutos do Futebol Clube do Porto, mandatando a Direção do Futebol Clube do Porto para proceder à sua constituição como exclusiva entidade instituidora;

Ponto 3: Apresentação, sem votação, de assuntos de interesse para o Clube. Toda a informação relativa aos assuntos incluídos na Ordem de Trabalhos encontra-se à disposição dos sócios, para consulta, na sede social do Clube e no sítio da internet www.fcporto.pt, em conformidade com o n.º 1 do artigo 58.º dos Estatutos.»