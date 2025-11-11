O FC Porto anunciou esta terça-feira que a 22 de novembro de 2025, pelas 9h, no Pavilhão Dragão Arena, irá realizar a Assembleia Geral em que se vão deliberar os recursos apresentados à expulsão dos sócios Fernando Madureira, Sandra Madureira, Vítor Oliveira e Vítor Silva.

Os associados em questão foram excluídos devido ao envolvimento na Operação Pretoriano. Posteriormente apresentaram recurso à decisão e agora esperam a resposta final.

No que toca à Operação Pretoriano, estavam em causa inúmeros durante uma AG do FC Porto, em novembro de 2023. Concluída a justiça, em julho de 2025, Fernando Madureira foi condenado a três anos e nove meses de prisão.

Na AG de 22 de novembro, o FC Porto vai também fazer a «apreciação, discussão e votação do Relatório Anual Integrado, que inclui as Contas Individuais e as Contas Consolidadas, e respectivos Parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar e Parecer do Conselho Superior, respeitantes ao período compreendido entre 1 de julho de 2024 e 30 de junho de 2025».