O FC Porto ainda não reagiu às denuncias de agressões, violência e condicionamento dos sócios na noite de segunda-feira, no decorrer da Assembleia Geral que acabou por ser suspensa no Arena Dragão. A única reação da SAD foi um comunicado, com dois curtos parágrafos, a anunciar a «suspensão» da reunião magna e a divulgação da data em que será retomada (dia 20 novembro, às 21 horas).

«O Presidente da Mesa da Assembleia Geral do FC Porto, José Lourenço Pinto, anunciou a suspensão da reunião magna entre associados do clube esta segunda-feira. A Assembleia Geral com vista à deliberação sobre a aprovação dos novos Estatutos será retomada dia 20, segunda-feira, novamente às 21h00 e no Dragão Arena», limita-se a referir o comunicado da SAD.

Um comunicado que é apenas acompanhado por uma nota nos Dragões Diário, praticamente com a mesma informação e o mesmo tom lacónico e formal, enquanto as restantes plataformas do clube nas redes sociais, incluindo o Porto Canal, continuam em silêncio sobre os incidentes já denunciados por vários sócios.