O antigo diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, foi uma das presenças notadas na Assembleia Geral do clube, que decorre este sábado no Dragão Arena.

O antigo funcionário do clube, muito ligado a Pinto da Costa e à imagem do FC Porto nos últimos anos, interveio na reunião magna e gerou mesmo um ponto de confusão.

Num discurso crítico para a administração de André Villas-Boas, a quem acusou de escrever os textos da revista Dragões através do mecanismo de inteligência artifical Chat GPT, Francisco J. Marques provocou alguns apupos de alguns associados.

A partir daí gerou-se a confusão, com elementos ligados à antiga direção dos Super Dragões a protestarem com os associados que apupavam Francisco J. Marques. Depois de finalizada a intervenção, o antigo diretor de comunicação abandonou a Assembleia Geral.