O FC Porto anunciou a marcação de uma Assembleia Geral extraordinária para 13 de novembro, onde será discutida a aprovação dos novos estatutos, que permitirá definir a marcação da data das eleições, a realizarem-se em 2024.

De acordo com a proposta do Conselho Superior do FC Porto, será discutida a aprovação do artigo 51.º, que altera a data limite para a realização de eleições para o mês de junho, quando até agora o limite era abril.

Este e outros artigos são passíveis de alteração durante a própria assembleia, mediante propostas que possam ser apresentadas.