Foi esta segunda-feira aprovada a venda dos terrenos para a construção da nova academia do FC Porto, na Maia.

A cedência do espaço foi confirmada pela Assembleia Municipal da Maia, sendo que a hasta pública deve ser publicada em Diário da República, esta terça-feira, segundo o executivo.

Os cerca de 140 mil metros quadrados estão integrados no projeto do Parque Metropolitano da Maia, pretendidos pelos azuis e brancos para erguer o futuro espaço. A apresentação final de ofertas acontece agora na semana anterior às eleições do FC Porto, marcadas para 27 abril.

Recordar que há uma semana, Francisco Vieira de Carvalho, vereador na câmara da Maia, deixou críticas à forma como decorreu o processo de compra dos terrenos, para a construção da academia.