João Félix foi o jogador destacado pelo At. Madrid para falar aos jornalistas, na projeção da receção ao FC Porto, tendo o português mostrado um bom conhecimento da equipa portista.

«Tenho acompanhado o campeonato português, como acompanho desde sempre. Perderam com o Rio Ave, mas esses jogos acontecem todas as épocas e não significam nada do que é o FC Porto, não significam que estão mal, que vão jogar mal ou que não estão bem física e mentalmente», começou por dizer.

«Pelo contrário, esse jogo deu-lhe ainda mais motivação para fazer as coisas melhores. Amanhã vai ser um jogo difícil para nós, como foi o ano passado e como são sempre as equipas do FC Porto.»

Apesar dos elogios constantes ao campeão português, João Félix não deixou de referir que a equipa perdeu Vitinha e que um jogador assim faz sempre falta ao FC Porto.

«É verdade que perdeu o Vitinha, perdeu o Fábio Vieira, mas o FC Porto continua a ter bons jogadores, o treinador é o mesmo, as ideias são as mesmas e o futebol está lá. Claro que uns jogadores são melhores do que outros e claramente há uma diferença entre ter Vitinha ou não, mas os substitutos têm vindo a fazer bem o trabalho deles.»

Já o At. Madrid, garante, continua muito parecido com o que era na época passada.

«A equipa não mudou muito do ano passado para este. Mudámos algumas coisas na nossa forma de jogar e temos vindo a fazer as coisas bem. É verdade que perdemos um jogo e empatámos outro, mas isso é normal no futebol, o mais importante é confiar no que estamos a fazer, confiar no nosso trabalho e mostrar dentro de campo o nosso valor.»