Rui Pinto utilizou a rede social X para reagir às conclusões da auditoria à SAD do FC Porto, divulgadas pelo clube na passada quarta-feira.

O autor do «Football Leaks» considerou que a auditoria forense à SAD do FC Porto se revelou útil ao «revelar alguns novos crimes e desvarios praticados pela administração de Pinto da Costa», apesar de apenas representar uma «pontinha do iceberg».

«O #FootballLeaks conseguiu ir mais longe e expôs detalhadamente circuitos financeiros e os beneficiários finais de várias sociedades envolvidas nas intermediações. Resta às autoridades fazerem bom uso dessa informação responsabilizando criminalmente aqueles que despojaram o clube», escreveu ainda.