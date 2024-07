O FC Porto continua apenas com vitórias na pré-temporada. Os homens comandados por Vítor Bruno venceram o Áustria de Viena, por 1-3, na capital austríaca (de boa memória para o clube), num jogo em que Gonçalo Borges foi a grande figura, ao 'reencarnar' Ricardo Quaresma em dois momentos cruciais. Apesar disso, o encontro teve momentos sofríveis, típicos de pré-temporada.

Vítor Bruno promoveu dez alterações no onze inicial, em relação ao último jogo, diante do Al-Arabi. O único homem que ficou nas escolhas de Vítor Bruno foi Gabriel Brás, desta vez adaptado a lateral-direito. Do outro lado, estava Martim Fernandes, ala-direito adaptado ao lado esquerdo. Regressa às opções após problemas físicos.

Samuel Portugal foi o dono da baliza, com Zé Pedro e Otávio no centro da defesa. A linha média era composta por Alan Varela, André Franco, como médios-centro, Iván Jaime como médio-ofensivo e Galeno e Gonçalo Borges nas alas. Fran Navarro foi titular e Alan Varela envergou a braçadeira de capitão (mais tarde, entregá-la-ia a Zé Pedro).

RECORDE AQUI O FILME DO JOGO

A primeira parte foi morna no estádio quente do Generali Arena, em Viena, a meio de uma vaga de calor intensa na Europa Central. Foi jogada a um ritmo baixo, com o FC Porto a ser ameaçado várias vezes na transição defensiva e nos cantos defensivos.

No entanto, apesar de alguns calafrios iniciais, foi mesmo o FC Porto que marcou primeiro. Num momento de desequilíbrio da defesa vienense, Fran Navarro teve espaço no corredor direito para fazer das suas. Acabou por cruzar bem para o segundo poste, onde estava sozinho André Franco, médio que teve uma incursão no tempo certo e cabeceou para dentro da baliza.

Com uma recaída do ritmo do jogo, o Áustria de Viena acabou por aproveitar e empatar a partida, pouco antes do intervalo. Após várias ameaças de canto, os vienenses encontraram o golo, com um cabeceamento afirmativo de Lucas Galvão, defesa-central brasileiro. Surgiu sozinho, numa aparente falha de marcação de Galeno. O FC Porto tentava marcar individualmente os opositores.

Ao intervalo, Vítor Bruno preferiu não mexer na equipa. Só aos 60' começou a promover alterações, que seriam frutíferas para a equipa. João Mário, David Carmo, Danny Namaso, Marko Grujic, Nico, Vasco Sousa e Gonçalo Sousa entraram em jogo.

No meio do marasmo, surgiu o 1-2 do FC Porto. Aos 73', Gonçalo Borges pegou na bola da direita para o meio, encarou a baliza na diagonal e aplicou uma trivelada para o canto mais distante da baliza de Sahin-Radlinger. Um remate bem ao jeito de Ricardo Quaresma. Marcou o terceiro golo na pré-temporada, igualando Fran Navarro no ranking de melhores marcadores dos portistas nesta pré-temporada.

Pensámos todos no mesmo, não foi? 😎 pic.twitter.com/qAg8QYscOM — FC Porto (@FCPorto) July 19, 2024

Nem dez minutos depois, novo golo dos dragões, com dois denominadores em comum em relação ao 1-2. Apoio de Danny Namaso, recém-entrado, a jogar na ala direita em Gonçalo Borges, que participou mais uma vez no golo, desta vez como assistente. Borges cruzou tenso, de novo a fazer lembrar Quaresma, para a cabeça de Nico González, a chegar na altura certa.

Desta forma, o FC Porto venceu o segundo jogo do estágio na Áustria, depois de três goleadas ao Chaves, Nacional, Al-Arabi.

[em atualização]