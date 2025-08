A equipa principal do FC Porto foi recebida em grande euforia no Estádio do Dragão, na tarde deste domingo, antes do jogo de apresentação frente ao Atlético de Madrid.

A pouco mais de duas horas do jogo, milhares de adeptos concentraram-se no exterior do estádio para receber a equipa, que chegou por volta das 17 horas e, ao contrário do habitual, não entrou de autocarro pelo P1, mas sim pela porta 2, tal como aconteceu em 2024.

O autocarro estacionou nas imediações do estádio, com jogadores e elementos da equipa técnica a fazerem o percurso a pé, por um corredor criado até à porta 2. Daí, a equipa azul e branca desceu asa escadas da bancada Poente, acedendo aos balneários através do relvado.

Antes do jogo, que tem apito inicial marcado para as 19 horas, os jogadores vão ser apresentados um a um no relvado e estão ainda previstas homenagens a antigos futebolistas do clube, no caso Diogo Jota, Paulo Futre e Radamel Falcao.