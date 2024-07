O FC Porto apresentou esta terça-feira o autocarro para a temporada 2024/25.

Através das redes sociais, os azuis e brancos partilharam algumas fotografias do novo meio de transporte, com destaque para alguns detalhes, nomeadamente um dragão na parte da frente do veículo. As reações não se fizeram esperar e grande parte dos adeptos «aprovou» a decoração do novo autocarro do FC Porto, que pode ser visto na Praça do Dragão, precisamente junto ao Estádio do Dragão.

