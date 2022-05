Depois de garantir o título nacional no Estádio da Luz, o FC Porto regressa este sábado ao Dragão para disputar a última jornada do campeonato e celebrar diante dos adeptos na Invicta.

Os azuis e brancos recebem o Estoril a partir das 18h00 e, no final do encontro, vão ser recebidos na Câmara Municipal do Porto.

Num comunicado emitido esta quinta-feira, a Polícia de Segurança Pública (PSP) informou que «o acesso à Avenida dos Aliados irá ser cortado ao trânsito rodoviário e será controlado o acesso pedonal» a partir das 16h00. Além disso, o policiamento será reforçado nas zonas onde vão decorrer os festejos.

Os autocarros que transportam a equipa azul e branca têm saída prevista do Dragão para as 22h30, em direção aos Aliados. Além de apelar aos adeptos para que mantenham a distância de segurança face aos veículos, a força de segurança «solicita que não sejam portadas mochilas ou outros sacos, bem como objetos normalmente proibidos no acesso a recintos desportivos».

«Por questões de segurança, quando for considerada esgotada a lotação máxima de segurança da Avenida dos Aliados, não será permitida a entrada de mais pessoas, pelo que a PSP pede a compreensão de todos, na eventualidade de não ser possível que acedam à mesma», refere ainda a nota da PSP.

Recorde-se que o FC Porto garantiu a conquista do 30.º título de campeão nacional ao bater o Benfica na passada ronda da Liga, por 1-0. O plantel portista festejou com os adeptos já de madrugada, junto ao Estádio do Dragão, mas as celebrações ficaram marcadas pela morte de um adepto, vítima de esfaqueamento.