Alan Varela, jogador do FC Porto, em declarações à Eleven/DAZN, depois da derrota diante do Barcelona (0-1), no Dragão, em jogo da segunda jornada da Liga dos Campeões:

Resultado injusto?

- Acho que sim, ficámos com um sabor amargo. A verdade é que fizemos um bom jogo, faltou-nos o último toque, mas, tranquilo, demos tudo por esta camisola, agora é levantar a cabeça para o que aí vem.

O FC Porto foi mais forte do que o Barcelona?

- Foi um jogo muito trabalhado, eles também jogam bem, mas ficámos com um sabor amargo, penso que merecíamos mais, mas agora temos de pensar já no próximo jogo.

Erro de Romário Baró foi determinante no resultado?

- Temos de continuar a lutar e a crescer ao máximo. Não temos de pensar nessa jogada. Temos de ajudar o Baró para continuar a fazer grandes jogos como o que estava a fazer esta noite.