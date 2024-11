Diogo Costa tem sido colocado frequentemente na órbita do Barcelona, mas Deco garante que o guarda-redes titular da seleção portuguesa não está na lista de compras do clube.

Mais do que isso, o diretor desportivo do Barcelona aconselha o guarda-redes a não ir para o Barcelona. No lugar de Diogo Costa, pelo menos, ele não iria.

«Antes de mais, Diogo Costa não se enquadra na nossa lista de compras porque temos o Ter Stegen. Não estou à procura de nenhum guarda-redes, porque quando Ter Stegen estiver bem não vamos contratar ninguém para o seu lugar», começou por dizer Deco.

«Além disso, se eu fosse o Diogo Costa, não sei se quereria vir para Barcelona para ser suplente. Não estamos a pensar contratá-lo e, se eu estivesse no lugar dele, quereria ir para um clube onde soubesse que ia jogar. Da nossa parte, estamos satisfeitos com os guarda-redes que temos atualmente. Desejo-lhe sorte e, acima de tudo, que ganhe com o FC Porto.»

Deco acrescentou, de resto, que nesta altura a preocupação do Barcelona passa por recuperar totalmente Ter Stegen, porque ele continua a ser o titular que o clube quer para a baliza.

«Ainda tem três anos de contrato, é jovem para um guarda-redes, tem 32 anos, e temos de nos concentrar na sua recuperação e no seu regresso. É por isso que é importante ter dois guarda-redes que nos possam dar garantias, para não termos de nos apressar para que ele regresse.»

Ora esse dois guarda-redes são, nesta altura, Iñaki Pena, que tem sido titular nos últimos jogos, e o Szczęsny, que interrompeu a reforma para regressar ao futebol no Barcelona, mas até este momento ainda não jogou.

«A primeira coisa que ele veio fazer foi trazer equilíbrio e competitividade. É uma pessoa de quem o balneário gosta muito, veio com um espírito positivo e isso é importante para um balneário dinâmico. Estamos satisfeitos com o que ele está a fazer», referiu Deco.

«A decisão de jogar será sempre do treinador, mas penso que a competitividade no plantel é importante. O que queremos com Szczesny é que ele e Iñaki lutem para jogar e que ambos trabalhem e se respeitem mutuamente.»