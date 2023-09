O FC Porto colocou este sábado à venda os últimos 700 bilhetes para o jogo de quarta-feira com o Barcelona, no Estádio do Dragão. A venda será exclusiva na Loja do Associado e FC Porto Stores.

Recorde-se que os bilhetes disponíveis para adeptos do FC Porto já tinham esgotado, mas o Barcelona não vendeu todos os ingressos que os regulamentos lhe garantiram e por isso reenviou as sobras para o Dragão.

«Localizam-se, portanto, junto ao setor visitante, na arquibancada (setor 47). Devido a restrições do sistema, uma vez que estes bilhetes são libertados a partir do setor visitante, a venda online não está disponível», informa o clube.