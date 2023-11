João Cancelo, autor de um golo ao FC Porto, em declarações no final da vitória por 2-1 em jogo da Champions:

«Se fiz um jogo perfeito? Nunca há o jogo perfeito. Cometemos alguns erros no início, sobretudo técnicos. Mas esta vitória é muito importante mesmo. Este clube merece estar entre os melhores da Europa, vamos trabalhar para que em fevereiro estejamos a este nível para podermos lutar com as melhores equipas da Europa ao mesmo nível.

Provocação a João Mário? Não, eu não provoco. Nunca provoquei ninguém, nem vou provocar. O João Mário é um jogador fabuloso, quando foi à seleção tentei ajudá-lo o máximo, é a nova geração, porque eu também não vou durar muito mais. É isso que eu tento fazer, ajudar as novas gerações a quem tentem afirmar-se e o João Mário vai ser um grande lateral direito.»