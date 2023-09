O treinador do Barcelona, Xavi Hernández, elogiou este sábado o FC Porto, a propósito do sorteio da Liga dos Campeões, que colocou as duas equipas no grupo H, juntamente com Shakhtar Donetsk e Antuérpia.

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Osasuna, o técnico dos culés garantiu, no entanto, que o objetivo para por passar aos quartos de final em primeiro lugar.

«O FC Porto é uma equipa muito intensa, com talento e com experiência. É uma equipa difícil e vai custar-nos. Não serão jogos fáceis», afirmou.

Antes, Xavi já havia analisado o grupo: «O grupo é de Champions, de nível Champions. Estamos focados no objetivo de sermos primeiros do grupo. Vai ser difícil.»

«Estamos obrigados a passar de grupo, mas há que ir passo a passo», confessou ainda.

O FC Porto defronta o Barcelona em casa a quatro de outubro, às 20h00. A 28 de novembro, desloca-se à Catalunha.