Um dia perfeito. Luis Díaz voltou a Barrancas, esteve com a família, jogou à bola descalço no relvado queimado do Estádio Olinto Fonseca e recebeu a máxima distinção da sua cidade: a medalha Luis Antonio Robles Suarez.



Parecia um menino. Durante uma tarde, Luisito voltou a sonhar em ser maior e mais famoso. Esqueceu-se do estatuto que já ostenta, esqueceu-se que foi eleito o jogador-revelação da Copa América.



«Esta cancha viu-me nascer, joguei aqui e também noutra que fica em frente à casa da minha avó. Estou muito feliz», disse ao batalhão de jornalistas colombianos que o rodeava.



Luis Díaz foi recebido pelo alcaide, colocou ao pescoço a medalha Robles Suarez. As férias continuam e depois Díaz rumará ao FC Porto, clube com o qual tem contrato até 2024. A intenção, garantiu, é «continuar a crescer» nos dragões.



VÍDEO: Luis Díaz a jogar descalço