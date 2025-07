Na sequência de uma época que contou com as conquistas de Supertaça, Taça de Portugal e Taça da Liga, o FC Porto oficializou quatro saídas. Depois de o norte-americano Max Landis encerrar o ciclo de seis anos e rumar ao México, também Toney Douglas, Xeyrius Williams, Phil Fayne e Luís Silva procuram novos rumos.

O extremo norte-americano Toney Douglas, de 39 anos – outrora na NBA, entre 2009 e 2017 – terminou a época de estreia pelos dragões com médias de 14 pontos, quatro assistências e cinco ressaltos em 52 jogos. Estas métricas estão em linha com as épocas pelo Benfica, entre 2022 e 2024.

Quanto a Fayne, o poste de 28 anos conseguiu médias de 11 pontos, uma assistência e seis ressaltos, totalizando 48 jogos. Em 2023/24, o norte-americano registou médias de 12 pontos, uma assistência e cinco ressaltos em 40 partidas.

Outro norte-americano, Xeyrius Williams, também de 28 anos, deixa a Invicta com médias de 11 pontos, uma assistência e seis ressaltos. O extremo / poste evidenciou-se no terceiro e quarto “round” da final da Liga, contra o Benfica, com 24 e 23 pontos, respetivamente.

Por fim, Luís Silva, extremo português de 21 anos, encerrou o vínculo de cinco anos. O jovem portuense terminou a época com médias de um ponto e um ressalto, e conta com interesse dos algarvios do Imortal e do Sp. Braga, recém-promovido à Liga.

Em fase de renovação, a mais de dois meses do primeiro compromisso oficial, a turma de Fernando Sá conta, para já, com o capitão Miguel Queiroz, Gonçalo Delgado e Tanner Omlid.