Nuno Sá é o mais recente reforço da equipa de basquetebol do FC Porto, anunciaram esta quinta-feira os dragões.

O extremo português de 26 anos está de regresso ao clube azul e branco, depois de três anos na formação. Nas últimas três épocas e meia, esteve no CAB Madeira.

«Fiquei muito contente com o contacto do FC Porto. Já tinha representado o clube nos escalões de formação e estou muito entusiasmado por voltar a representá-lo, agora como sénior. Já conheço alguns jogadores, sei que o grupo é bom e estou ansioso pelo começo da época», disse Nuno Sá, citado na nota do FC Porto.