Basquetebol: FC Porto contrata base Corey Allen
Norte-americano deixou a Croácia recentemente e reforça dragões antes do regresso da competição
O base Corey Allen foi anunciado como reforço do FC Porto neste domingo, assinando até junho. O norte-americano de 27 anos e com 1,87 metros, natural do Michigan, chega da Croácia, onde até há poucas semanas representava o Cedevita. Antes, passou por Roménia e Lituânia.
Este reforço junta-se ao grupo de Fernando Sá após a saída do compatriota Jalen Riley e vai partilhar balneário com os compatriotas Wes Washpun, Jhonathan Dunn, Tanner Omlid, Cornelius Hudson, Axel Toupane e Javian Davis.
Os portistas não contam com os lesionados Omlid e Miguel Queiroz – baixa até ao final da época – enquanto o reforço Cornelius Hudson aquece motores para o regresso da competição.
O FC Porto já foi eliminado da Taça Europa e leva cinco derrotas em seis jogos (duas na Taça Europa, duas na Liga e uma na Taça da Liga), vivendo uma das piores fases neste século. Ao cabo de 16 jogos, os portistas encaixaram 10 desaires.
Os comandados de Fernando Sá ocupam o oitavo lugar no campeonato, com nove pontos – igualados com Sp. Braga, Esgueira e Oliveirense (5.ª) – e visitam o Queluz (4.º) a 6 de dezembro.