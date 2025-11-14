Cornelius Hudson está de malas aviadas para regressar a Portugal e assinar pelo FC Porto. O extremo norte-americano, de 31 anos, rescindiu com os romenos do Vâlcea – que visitam o Sporting na quarta-feira (19h30) – e aterra na Invicta neste sábado, para cumprir exames médicos e juntar-se ao grupo às ordens de Fernando Sá. A informação avançada pelo portal “Basquetebol Notícias” foi confirmada pelo Maisfutebol.

Natural de Dallas, Hudson acumulou distinções ao serviço do Vitória de Guimarães em 2023/23, com médias de 21 pontos, sete ressaltos, um desarme e três assistências em 31 jogos. Atlético, perspicaz e rápido, mede 2.01 metros e é capaz de vencer duelos debaixo da tabela, além de lançar com distinção em zona de triplo. Por estes motivos e pelo apelido Crabtree é também conhecido como “caranguejo” – “crab” em inglês.

Durante a passagem por Portugal, o extremo norte-americano confessou sonhar num clube como o FC Porto, sobretudo pelo envolvimento da cidade e pela projeção na Europa.

A título de curiosidade, Hudson – que completa 32 anos a 29 de dezembro – é o irmão mais novo de Michael Crabtree, antiga “vedeta” da NFL, de 38 anos.

Ora, Cornelius Hudson era trunfo guardado pelo FC Porto para colmatar a saída de outro norte-americano, Allen Flanigan, de 24 anos, que apenas cumpriu um jogo. Eliminados da Taça Europa da FIBA, os dragões ocupam o sétimo lugar da Liga, com oito pontos – igualados com Sp. Braga, Esgueira e Queluz – a dois do tetracampeão e líder Benfica.

Na tarde deste sábado (14h30), os azuis e brancos visitam as águias, no arranque da sexta jornada da fase regular. De notar que o Benfica segue invicto. Este é o “aquecimento” para a Supertaça, a disputar a 21 de dezembro em Coimbra.