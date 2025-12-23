Basquetebol: FC Porto contrata extremo/poste até ao final da época
Robbie Beran norte-americano chega do Niners Chemnitz e aumenta opções de Fernando Sá no basquetebol
Robbie Beran é o mais recente reforço da equipa de basquetebol do FC Porto, tendo assinado contrato válido até ao final da presente temporada, após deixar o Niners Chemnitz, da Alemanha.
Natural de Richmond, no estado norte-americano da Virgínia, o extremo/poste de 25 anos, com 2,05 metros de altura, cumpriu o percurso universitário nos Estados Unidos ao longo de cinco épocas, representando durante quatro temporadas os Northwestern Wildcats e, posteriormente, os Virginia Tech Hokies.
A estreia como profissional aconteceu já em 2024/25, quando se mudou para a Europa para representar os belgas do Kortrijk Spurs. Antes do arranque da época em curso, Beran transferiu-se para a Alemanha, onde alinhou pelo Niners Chemnitz, clube pelo qual chegou a disputar a Eurocup, antes de rumar ao Dragão.
O basquetebolista norte-americano passa a integrar o lote de estrangeiros à disposição de Fernando Sá, juntando-se a Corey Allen, Wes Washpun, Jhonathan Dunn, Tanner Omlid, Cornelius Hudson e Javian Davis, reforçando assim as opções do FC Porto para a segunda metade da temporada.