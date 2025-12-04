Basquetebol: FC Porto negoceia rescisão com Axel Toupane
Francês, em 2020 campeão da NBA pelos Bucks, deixa Portugal após passagem modesta
Francês, em 2020 campeão da NBA pelos Bucks, deixa Portugal após passagem modesta
Axel Toupane, internacional francês de 33 anos e outrora campeão na NBA ao serviço dos Milwaukee Bucks (2020), está de saída do FC Porto. Aquando da saída de Jalen Riley, o Maisfutebol adiantou que a revolução no balneário portista ia continuar. Ora, Toupane já regressou a França e negoceia a rescisão com os dragões.
O Maisfutebol sabe que o base / extremo não pretende abdicar do salário, sendo este o aspeto que impossibilita o acordo.
Para trás fica a média de 10 pontos em 10 jogos e momentos de “apagão”, como contra o Benfica (derrota por 109-80), duelo no qual Toupane apenas fez sete pontos em 31 minutos. Em simultâneo, as médias de ressaltos (quatro) e assistências (duas) não são favoráveis.
Num percurso edificado entre França, Canadá e Estados Unidos – onde representou Bucks, New Orleans Pelicans, Denver Nuggets e Philadelphia 76ers – Axel Toupane também passou por Espanha, Lituânia, Grécia e Taiwan. Porventura vive o período menos favorável da carreira.
Em semanas agitadas no mercado do basquetebol do FC Porto, os azuis e brancos viram partir Jalen Riley e Axel Toupane, viram chegar Corey Allen e Cornelius Hudson, e souberam da saída de Max Landis da competição profissional.
De recordar que os portistas não contam com os lesionados Omlid e Miguel Queiroz – baixa até ao final da época – já foram eliminados da Taça Europa e levam cinco derrotas em seis jogos (duas na Taça Europa, duas na Liga e uma na Taça da Liga), vivendo uma das piores fases neste século. Ao cabo de 16 jogos, os portistas encaixaram 10 desaires.
Os comandados de Fernando Sá ocupam o oitavo lugar da Liga, com nove pontos – igualados com Sp. Braga, Esgueira e Oliveirense (5.ª) – e visitam o Queluz (4.º) no sábado (18h45).