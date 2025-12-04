Axel Toupane, internacional francês de 33 anos e outrora campeão na NBA ao serviço dos Milwaukee Bucks (2020), está de saída do FC Porto. Aquando da saída de Jalen Riley, o Maisfutebol adiantou que a revolução no balneário portista ia continuar. Ora, Toupane já regressou a França e negoceia a rescisão com os dragões.

O Maisfutebol sabe que o base / extremo não pretende abdicar do salário, sendo este o aspeto que impossibilita o acordo.

Para trás fica a média de 10 pontos em 10 jogos e momentos de “apagão”, como contra o Benfica (derrota por 109-80), duelo no qual Toupane apenas fez sete pontos em 31 minutos. Em simultâneo, as médias de ressaltos (quatro) e assistências (duas) não são favoráveis.

Num percurso edificado entre França, Canadá e Estados Unidos – onde representou Bucks, New Orleans Pelicans, Denver Nuggets e Philadelphia 76ers – Axel Toupane também passou por Espanha, Lituânia, Grécia e Taiwan. Porventura vive o período menos favorável da carreira.

Em semanas agitadas no mercado do basquetebol do FC Porto, os azuis e brancos viram partir Jalen Riley e Axel Toupane, viram chegar Corey Allen e Cornelius Hudson, e souberam da saída de Max Landis da competição profissional.

De recordar que os portistas não contam com os lesionados Omlid e Miguel Queiroz – baixa até ao final da época – já foram eliminados da Taça Europa e levam cinco derrotas em seis jogos (duas na Taça Europa, duas na Liga e uma na Taça da Liga), vivendo uma das piores fases neste século. Ao cabo de 16 jogos, os portistas encaixaram 10 desaires.

Os comandados de Fernando Sá ocupam o oitavo lugar da Liga, com nove pontos – igualados com Sp. Braga, Esgueira e Oliveirense (5.ª) – e visitam o Queluz (4.º) no sábado (18h45).