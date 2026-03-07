O FC Porto venceu na receção ao Imortal na quarta e penúltima jornada do Grupo B da Taça Hugo dos Santos, por 98-85 (28-29, 28-17, 22-17 e 20-22).

Na tarde deste sábado, os norte-americanos Allen-Williams e Hudson foram os amuletos dos dragões, ambos com 24 pontos. Nos algarvios, o norte-americano Robert Jones, que fez 27 pontos, foi o mais inconformado.

Desta forma, o FC Porto ocupa o terceiro lugar do Grupo B, com seis pontos, em igualdade com o Sporting (2.º), que neste domingo (11h30) recebe o Atl. Queluz (4.º).

Quanto ao Imortal, o emblema de Albufeira lidera com oito pontos, mas já completou a fase de grupos. Por isso, em caso de vitória nesta ronda, o Sporting assume a liderança do Grupo B e garante o acesso às meias-finais.

Nas contas do FC Porto, vencer na visita a Queluz, a 25 de março, é obrigatório para atingir os “quartos”. Os segundos e terceiros classificados dos grupos – A e B – disputam os quartos de final, enquanto os líderes avançam diretamente para as meias-finais.