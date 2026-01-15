O FC Porto encerrou os “oitavos” da Taça de Portugal com um contundente triunfo na visita ao CAB Madeira, por 103-61 (26-10, 21-19, 36-18 e 20-14). Frente a uma das melhores equipas da segunda divisão, os dragões tiveram nos norte-americanos Allen-Williams (18 pontos) e Dunn (17 pontos e 10 ressaltos) os amuletos. Nos anfitriões, Bernardo Ferreira foi o melhor, com 18 pontos.

Assim, o FC Porto – vencedor da Taça de Portugal em 2025 e 2024 – visita o Esgueira no domingo (18h), uma semana depois de perder no pavilhão deste adversário, em duelo a contar para o campeonato.

Os “quartos” da Taça de Portugal vão ser disputados também no sábado, com Ovarense-Sporting (16h) e Oliveirense-Queluz (18h). No domingo, o Sp. Braga visita o Galitos Barreiro às 16h, enquanto o Esgueira recebe o FC Porto às 18h.