Basquetebol: Oliveirense surpreende e vence FC Porto
Duelo a contar para a segunda jornada da fase regular da Liga e antes de os dragões voltarem à Europa
Duelo a contar para a segunda jornada da fase regular da Liga e antes de os dragões voltarem à Europa
A Oliveirense surpreendeu na receção ao FC Porto, na segunda jornada da fase regular da Liga. Na tarde deste sábado – na véspera do Sporting-Benfica – os parciais de 34-23, 22-16, 20-31 e 28-23 culminaram no 104-93.
Nos anfitriões, Jordan Sibert brilhou com 26 pontos e cinco ressaltos, enquanto Jimmy Boeheim registou 18 pontos, quatro ressaltos e quatro assistências. No FC Porto, Jalen Riley (31 pontos) e Javian Davis (20 pontos) foram os mais inconformados.
Este desfecho deixa a Oliveirense com três pontos no terceiro lugar, igualada com o FC Porto (4.º), e a um ponto de Imortal e Ovarense. No calendário dos dragões segue-se a receção aos belgas do Antuérpia Giants, na primeira ronda da Taça Europa da FIBA, na terça-feira (20h), e a receção ao Sporting no sábado (15h).
Quanto à Oliveirense, visita a rival Ovarense também na tarde de sábado (18h).
Outros resultados.
Imortal 84-81 V. Guimarães
Ovarense 83-75 Vasco da Gama