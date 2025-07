O FC Porto oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Márkó Filipovity para a equipa masculina de basquetebol.

Através das redes sociais, os azuis e brancos anunciaram a chegada do internacional húngaro de 28 anos, que na última temporada representou o Alba Fehérvár. O extremo tem 2,04m e registou uma média de 14,5 pontos no campeonato do país, em 2024/25.

Fernando Sá acrescenta assim mais um reforço ao plantel para a próxima época, juntamente com o norte-americano Javian Davis, que chegou proveniente do Imortal.