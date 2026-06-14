André Villas-Boas felicitou a equipa de basquetebol pela conquista do campeonato nacional, título que fugia há dez anos. O presidente do FC Porto sublinhou, ainda, a capacidade de superação que a equipa demonstrou ao longo da temporada.

Villas-Boas divulgou uma mensagem depois da vitória no quarto jogo da final frente ao Benfica (75-71), onde considera que o título é fruto do trabalho, resiliência e da capacidade de resposta de uma equipa que enfrentou diversas dificuldades ao longo da época.

«Este título não caiu do céu. Não foi acaso. Foi trabalho. Foi resiliência. Foi superação», começou por dizer, salientando a formo como o grupo ultrapassou as lesões e outros obstáculos.

André Villas-Boas classificou os jogadores como «heróis», bem como toda a estrutura da modalidade. O presidente do FC Porto aproveitou, ainda, para salientar a importância de Fernando Sá na conquista do troféu.

«É um momento bonito, justo e profundamente portista. O Fernando conheceu a exigência desta casa dentro do campo e soube transportá-la para o banco», acrescentou.

Na mesma mensagem, o líder máximo dos dragões destacou o trabalho desenvolvido por Mário Santos, diretor-geral das modalidades, e pelo vogal da direção para as modalidades profissionais, Alberto Babo.

Por fim, André Villas-Boas dedicou a conquista a Pedro Machado, jovem atleta da formação de basquetebol do FC Porto que enfrentou um cancro durante a temporada, considerando-o um exemplo de determinação, força e coragem para todo o clube.

«Quero dedicar esta conquista ao Pedro Machado, jovem da formação de basquetebol do FC Porto, que batalhou toda a época contra um cancro e que hoje também se sagra Campeão Nacional. O Pedro foi, e é, um exemplo de determinação, coragem e força. Inspirou-nos a todos. Este título também é teu, Pedro», disse, em dedicatória ao jovem atleta.