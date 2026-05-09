Jan Bednarek viveu momentos de terror juntamente com a sua família, na sexta-feira à noite.

O jogador do FC Porto foi vítima de um assalto à sua residência na zona da Foz, no Porto, e terá sido mesmo ameaçado com uma faca.

Segundo relatos do ocorrido, Bednarek, a mulher e a filha regressavam a casa por volta das 21h30, após o jantar, quando foram surpreendidos na sua residência por um assaltante, que os ameaçou com uma arma branca.

O roubo de joias foi consumado, tendo provocado um prejuízo a rondar os 150 mil euros.

Entretanto, a PSP tomou conta da ocorrência, tendo a Polícia Judiciária assumido entretanto a investigação.

Bednarek, a mulher e a filha pequena do casal não ficaram feridos, embora a situação tenha deixado em choque a família do jogador do FC Porto, que está receber apoio da estrutura do FC Porto.