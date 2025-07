Jan Bednarek despediu-se do Southampton, após ter sido apresentado como reforço do FC Porto.

O internacional polaco publicou uma longa mensagem na sua página de Instagram, onde destacou os «oito anos inesquecíveis» no clube inglês, que representava desde 2017.

«Hoje marca o fim de um capítulo verdadeiramente especial na minha vida. Depois de oito anos inesquecíveis, é hora de me despedir do Southampton. Foram mais de 250 jogos com esta camisola vermelha e branca – é difícil expressar em palavras o que isso significa para mim», começou por escrever o defesa-central de 29 anos.

«Quero agradecer a todo o staff técnico e companheiros de equipa e, principalmente, aos adeptos. O vosso apoio significou muito para mim. O Southampton não era apenas um clube – tornou-se a minha casa. Um lugar onde cresci não apenas como jogador de futebol, mas como pessoa. Levarei as memórias, as amizades e as lições comigo para sempre. Obrigado por tudo. Vocês sempre terão um lugar no meu coração», concluiu Bednarek.

O central polaco, que foi anunciado na noite de segunda-feira, já treinou esta terça-feira com o plantel do FC Porto, no Olival.