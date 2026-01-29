Bednarek, defesa do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória (3-1) frente ao Rangers, a contar para a derradeira jornada da Liga Europa.

Evitar mais dois jogos era importante

«Sim, essa era a tarefa de hoje: ganhar o jogo e garantir que poderíamos evitar aqueles dois jogos em casa. Acho que isso foi crucial, Há muitos jogos, então acho que o nosso principal objetivo era jogar bem, mas também, antes de tudo, ganhar. E conseguimos isso. Acho que no segundo tempo tivemos que controlar um pouco o jogo sem a bola, e acho que fizemos isso muito bem.»

Primeiros minutos dificeis

«Sim, acho que a oposição quer ganhar o jogo tanto quanto nós. Eles começaram muito bem, mas acho que também é a nossa força que, mesmo que as coisas não estejam a correr bem, podemos nos manter unidos em momentos difíceis, podemos encontrar soluções e marcar golos. Acho que, como disse, talvez os primeiros 15/20 minutos tenham sido difíceis, mas depois disso mostrámos a nossa qualidade, mostrámos que conseguimos manter-nos unidos nos momentos difíceis e também dar a volta por cima. Por isso, acho que foi uma ótima reação da equipa e estamos muito felizes com a vitória.»

Sobre o «quase golo»

«Acho que estava bem perto, não consegui alcançar a bola. Acho que todas aquelas bolas que treinamos são muito difíceis, porque há muita gente à volta da bola, muita luta para a ganhar e acho que às vezes isso resulta num autogolo. Mas isso faz parte do jogo e estamos muito felizes por termos conseguido converter a nossa jogada ensaiada num golo, porque treinámos muito e acho que é uma parte muito importante do nosso jogo.»

Levar o FC Porto ao lugar onde merece

«Todas as semanas temos de provar ao mundo que somos uma boa equipa, e acho que está a correr muito bem. O mais importante é estarmos cientes das nossas qualidades, cientes dos nossos pontos fortes dentro da equipa e, claro, haverá rumores em torno da equipa, mas o mais importante é o que fazemos internamente. E acho que a primeira coisa e a mais importante é trabalharmos muito, muito mesmo, todos os dias para sermos bem-sucedidos, para levar o clube ao lugar onde ele pertence e para nos divertirmos muito com os nossos adeptos.»