O futebolista polaco Jan Bednarek chegou a Portugal ao início da tarde desta segunda-feira, no âmbito da transferência para o FC Porto, já noticiada na última noite pelo Maisfutebol.

Bednarek chegou num voo com origem em Londres e, à chegada ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, estava acompanhado pelo diretor de futebol profissional do FC Porto, Jorge Costa.

O internacional pela Polónia vai realizar exames médicos e prepara-se para assinar um contrato válido por quatro épocas. É, para já, o último nome da primeira onda de reforços do FC Porto para a época 2025/26, sendo a sétima cara nova para o plantel treinado por Francesco Farioli.

Formado no Lech Poznan, clube no qual subiu a sénior, o central de 29 anos representava o Southampton, de Inglaterra, desde 2017/18. Pelo meio teve um curto empréstimo ao Aston Villa, em 2022/23. Na Polónia, além do Lech, jogou cedido pelo clube de Poznan, em 2015/16, no Gornik Leczna.

