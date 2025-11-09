Jan Bednarek tem um desconforto no joelho esquerdo e Borja Sainz um desconforto no tornozelo direito, confirmou o FC Porto, esta noite, minutos após a vitória por 1-0 em Famalicão, a contar para a 11.ª jornada da Liga portuguesa.

O central polaco foi titular no FC Porto, mas acabou substituído aos 19 minutos de jogo, entrando Pablo Rosario. 

A situação de Bednarek vai ser avaliada nas próximas horas, sendo que o defesa foi convocado para a seleção da Polónia. Nas declarações aos jornalistas, após o encontro, o técnico assegurou que o médico está «muito positivo» e que o importante é perceber a evolução da situação.

Já o extremo espanhol Borja Sainz foi apenas lançado na segunda parte, entrando aos 58 minutos, para a saída de William Gomes, sendo que já trazia o desconforto no tornozelo direito desde o jogo ante o Utrecht, nos Países Baixos, na quinta-feira (empate 1-1 na quarta jornada da fase de liga da Liga Europa).

Recorde-se que o FC Porto tem de fora, por lesão, Nehuén Pérez, além de Luuk de Jong, sendo que o avançado neerlandês está perto da recuperação.

