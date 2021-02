O FC Porto visita esta quinta-feira o Belenenses e Sérgio Conceição revelou que vai ter de fazer mudanças na equipa devido à carga de jogos e ao calendário apertado.

O técnico começou por dizer, na antevisão do encontro, que «as competições que poderiam ter datas diferentes».

«Isso é uma conversa que tem de se ter no início da época. Se não, queremos bons espetáculos em campo e os melhores jogadores e não é possível», afirmou, acrescentando então: «Contra o Belensenses vou ter de mudar.»

«Obrigatoriamente vou ter de mudar. Já é uma novidade. Há jogadores com uma carga em cima grande. Entre um jogador com fadiga e um jogador diferente ou que as pessoas pensem que tenha menos qualidade, se calhar é melhor o jogador fresco do que alguém que está extremamente cansado», disse Sérgio Conceição.

«Não podemos deixar de olhar para aquilo que vamos ter nas próximas semanas e a intensidade competitiva», frisou, garantindo, contudo: «O mais importante é o próximo jogo, ver quem está em melhores condições.»

«Temos de formar o melhor onze e ir ganhar ao Jamor», disse o treinador do FC Porto, apontando: «Espera-nos um jogo difícil. O pormenor do campo é um pormaior. O relvado do Jamor não me parece estar em bom estado, o tempo também não tem ajudado, é verdade, mas é sempre um relvado muito difícil.»

«A verdade é que o Belenenses SAD defende bem, que se fecha bem, mas não deixa de fazer golos», realçou.

«Estou a lembrar-me dos jogos mais mediáticos: um contra o Sporting, em que esteve próximo de roubar pontos, e outro contra o Sp. Braga em que ganhou. Dentro desse bom processo defensivo, também são capazes de ser perigosos quando atacam. Ataca bem na profundidade. Muitas vezes dá o controlo do jogo ao adversário para explorar esse momento do jogo. Nós conhecemos aquilo que vamos encontrar, mas só podemos controlar aquilo que queremos do jogo e para onde o queremos levar. E isso faz parte da estratégia que preparámos», garantiu o técnico portista.