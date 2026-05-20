AG da Liga aprova aumento do número de suplentes no banco para 12
Clubes recusaram propostas do Sporting para alteração no Regulamento de Competições
Clubes recusaram propostas do Sporting para alteração no Regulamento de Competições
A Assembleia-Geral da Liga aprovou esta quarta-feira o alargamento do número de jogadores no banco de suplentes para 12, por proposta do FC Porto.
Recorde-se que o número de suplentes atualmente na Liga é de nove, sendo que nos jogos da UEFA já se aplica o princípio de 12 suplentes no banco.
Por isso, os clubes reunidos em Assembleia Geral aprovaram a proposta do FC Porto, que iguala o que já acontece nas competições europeias.
De resto, e até agora, foram votadas apenas as propostas do Regulamento de Competições, entre as quais as do Sporting, que foram chumbadas. Recorde-se que a SAD leonina desejava, entre outras coisas, que o VAR pudesse intervir em situações de canto.
Para mais tarde estão reservadas as votações das alterações no regulamente de arbitragem e no regulamento disciplinar, dentro das quais estará uma outra proposta do Sporting, neste caso para aumentar as multas aos agentes desportivos que falem de arbitragem antes do jogo.