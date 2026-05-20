A Assembleia-Geral da Liga aprovou esta quarta-feira o alargamento do número de jogadores no banco de suplentes para 12, por proposta do FC Porto.

Recorde-se que o número de suplentes atualmente na Liga é de nove, sendo que nos jogos da UEFA já se aplica o princípio de 12 suplentes no banco.

Por isso, os clubes reunidos em Assembleia Geral aprovaram a proposta do FC Porto, que iguala o que já acontece nas competições europeias.

De resto, e até agora, foram votadas apenas as propostas do Regulamento de Competições, entre as quais as do Sporting, que foram chumbadas. Recorde-se que a SAD leonina desejava, entre outras coisas, que o VAR pudesse intervir em situações de canto.

Para mais tarde estão reservadas as votações das alterações no regulamente de arbitragem e no regulamento disciplinar, dentro das quais estará uma outra proposta do Sporting, neste caso para aumentar as multas aos agentes desportivos que falem de arbitragem antes do jogo.