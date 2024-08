Alan Varela deu uma entrevista à ESPN e não se coibiu de falar dos compatriotas, e rivais, Angel Di Maria e Otamendi. Sobretudo o primeiro, claro, que é uma verdadeira instituição na Argentina.

«Já os defrontei duas vezes e surpreendeu-me muito a humildade de Di Maria. Cumprimentou-me como se me conhecesse há muito tempo, o que é muito louco», garantiu o líder do meio campo do FC Porto.

«Para um argentino, que Di Maria te cumprimentasse como se fosses um amigo é algo muito bonito. Admiro-o muito, para mim é um dos melhores jogadores da Seleção.»