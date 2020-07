O título está entregue ao FC Porto e o Benfica já sabe que tem de contentar-se com o segundo lugar, mas a última jornada da Liga ainda tem muitas questões em aberto.

Desde logo o último lugar do pódio, relevante na perspetiva da entrada na fase de grupos da Liga Europa, e que ainda está a ser discutido por Sporting e Sp. Braga. Curiosamente, este terceiro lugar será decidido em duelos com Benfica e FC Porto, respetivamente.

Aqui as contas são relativamente fáceis de explicar: o Sporting tem mais três pontos do que o Sp. Braga (60 para 57), pelo que a única possibilidade de ficarem invertidas as posições é que a equipa de Rúben Amorim perder o dérbi e os «arsenalistas» ganharem ao FC Porto. Em igualdade pontual é a formação orientada por Artur Jorge que sai a ganhar no confronto direto.

Famalicão e Rio Ave discutem o quinto posto, de olhos postos na Liga Europa. A equipa vilacondense parte com um ponto de atraso e desvantagem no confronto direto, pelo que tem de vencer o Boavista, no Bessa, e esperar que a formação orientada por João Pedro Sousa não triunfe na visita ao Marítimo.

Um pouco mais complexas são as contas da fuga à despromoção. Com o Desportivo das Aves já “condenado”, são três os clubes que procuram evitar a penúltima posição: Tondela (33 pontos), Vitória de Setúbal (31) e Portimonense (30).

O Tondela precisa apenas de pontuar no reduto do Moreirense para garantir a permanência. Se não conseguir sequer o empate, então tem de esperar que um dos adversários diretos (basta um) não triunfe.

O Vitória de Setúbal também depende apenas de si, o que quer dizer que um triunfo frente ao Belenenses garante sempre a permanência. Se a formação sadina fizer pior resultado do que o Portimonense (somar menos pontos na última jornada, entenda-se), então está despromovida.

Quer isto dizer que a equipa algarvia até pode garantir a permanência com um empate, se o Vitória for derrotado. Se estiver dependente do Tondela, então tem de ganhar e esperar uma derrota da equipa beirã (teria vantagem no confronto direto).

Contas para a última jornada da Liga

O que precisa o Sporting para segurar o 3.º lugar:

- pontuar frente ao Benfica ou esperar que o Sp. Braga não vença o FC Porto

O que precisa o Sp. Braga para chegar ao 3.º lugar:

- vencer o FC Porto e esperar uma derrota do Sporting no dérbi

O que precisa o Famalicão para segurar o 5.º lugar:

- vencer o Marítimo, ou esperar que o Rio Ave não consiga um triunfo

O que precisa o Rio Ave para chegar ao 5.º lugar:

- vencer o Boavista e esperar que o Famalicão não faça o mesmo

O que precisa o Tondela para ficar na Liga:

- pontuar frente ao Moreirense ou esperar que V. Setúbal OU Portimonense não vençam

O que precisa o Vitória de Setúbal para ficar na Liga:

- vencer o Belenenses ou esperar que o Portimonense não vença

O que precisa o Portimonense para ficar na Liga:

- vencer o Desp. Aves e esperar que V. Setúbal OU Portimonense sejam derrotados, ou então empatar e esperar por uma derrota sadina