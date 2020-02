Um nó cego que Jesus Corona deu sobre Rafa, no início da segunda parte do clássico deste sábado, que o FC Porto venceu (3-2) no Estádio do Dragão, está a correr mundo.

O lance foi replicado por uma popular página de momentos virais, pelo que já foi visto por milhares de pessoas. Até o ponta de lança Chicharito comentou, deixando uma série de emojis, como que a dizer que Corona está em fogo.