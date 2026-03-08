Depois de marcar na receção ao Sporting na 20.ª jornada da Liga de hóquei (5-3), Carlo Di Benedetto integra a comitiva azul e branca que se deslocou ao Estádio da Luz para o clássico com o Benfica. Entre os adeptos, o francês de 29 anos vai ver o duelo na caixa de segurança.

De recordar que Carlo Di Benedetto é irmão de Roberto Di Benedetto (Benfica) e de Bruno Di Benedetto (Oliveirense).

O Benfica-FC Porto principia às 18 horas e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.

