Há 36 min
Benfica-FC Porto: Carlo Di Benedetto na caixa de segurança da Luz
Francês do FC Porto marcou ao Sporting no sábado e deslocou-se a Lisboa neste domingo
Depois de marcar na receção ao Sporting na 20.ª jornada da Liga de hóquei (5-3), Carlo Di Benedetto integra a comitiva azul e branca que se deslocou ao Estádio da Luz para o clássico com o Benfica. Entre os adeptos, o francês de 29 anos vai ver o duelo na caixa de segurança.
De recordar que Carlo Di Benedetto é irmão de Roberto Di Benedetto (Benfica) e de Bruno Di Benedetto (Oliveirense).
O Benfica-FC Porto principia às 18 horas e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.
