Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à Sporttv no final da vitória sobre o Portimonense:

«Faltaram mais golos para ilustrar a superioridade do FC Porto neste jogo. Apesar de não ser um jogo fácil, porque o Portimonense veio bem organizado num bloco baixo, acho que tivemos uma primeira parte interessante, à qual só faltou ser mais incisivos no último terço. Um resultado de 1-0 deixa sempre aquela dúvida nos jogadores, que não devia deixar, porque tivemos sempre o jogo controlado. Foi uma vitória justa em que podíamos e devíamos fazer mais golos.

Se houve uma gestão a pensar no clássico com o Benfica? Eu não estava a pensar no próximo jogo. Não me passou pela cabeça nem vai passar amanhã, porque é dia de analisar este jogo. Não é por aí que não podíamos e devíamos ter feito mais golos hoje.

Porque apostei no Manafá hoje? O Manafá tem mantido o ritmo na equipa B e faz parte do grupo. Tenho de decidir, sou pago para isso e decidi pelo Manafá.

Como vai ser o clássico na Luz? Vamos agora analisar este jogo, perceber o que fizemos bem e menos bem, e a partir da terça-feira vamos pensar no próximo jogo, que para nós é importante como são os outros.

Tinha um filho de um lado, no FC Porto, e outro do outro lado, no Portimonense, por quem estava a torcer a minha esposa? A minha esposa estava a torcer pelo marido, se não tinha a mala à porta. É o normal.»