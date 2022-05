O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações na BTV após a vitória frente ao Benfica (1-0), em jogo da 33.ª jornada da Liga, que confirmou o título dos dragões:

[Análise] «Um jogo típico de final de época, sabíamos que ia ser um jogo competitivo e que íamos ter dificuldades. Acho que não houve grandes ocasiões no jogo, muitos duelos, pouco discernimento, mas penso que é uma vitória merecida, mas do campeonato, não especificamente hoje. Fomos a melhor equipa, tivemos um comportamento fantástico, temos um grupo fantástico. Parabéns a todos. E agora é festejar um bocadinho e pensar na final da Taça de Portugal.

[Lado das emoções] Tivemos um golo válido com o Vizela por zero centímetros. Fora de jogo por um ou dois centímetros é fora de jogo. Fizemos o golo no momento certo, fomos ajustando mediante o reforço do ataque do Benfica. Fomos percebendo o que o jogo pedia. E depois sabíamos que tínhamos jogadores fortes na transição.»