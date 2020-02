Já passaram quase seis meses da vitória do FC Porto na casa do Benfica, logo na terceira jornada da Liga. O que mudou deste então? Continua a ser esse o melhor jogo dos dragões esta época, como defendem alguns analistas?



Sérgio Conceição passou parte da conferência de imprensa a falar sobre esse 2-0 no final de agosto.

«Todos os jogos são diferentes. Se calhar o treinador do Benfica viu mais vezes do que eu o jogo da Luz. A dinâmica do Benfica não é muito diferente, apesar da mudança de um ou outro jogador. Estamos preparados», disse o treinador do FC Porto. Posteriormente, o homólogo do Benfica respondeu a Sérgio Conceição.



«Preocupamo-nos com o Benfica dentro do que é a preparação normal para o jogo. Como fizemos com o Académico de Viseu. O Rafa deve jogar, o Pizzi partirá do corredor à procura de movimentos interiores. Temos de estar preparados para todas as decisões. O foco está na minha equipa e no que podemos fazer.»



Questionado pelo Maisfutebol se esse jogo da Luz teria sido o mais perfeito da época, Sérgio Conceição respondeu da seguinte forma:

«Houve momentos bastante bons nesse jogo. Noutros jogos tivemos momentos em que estivemos melhor, mas fizemos muitas coisas boas na Luz, nomeadamente na forma como condicionámos o adversário. Praticamente não chegaram ao nosso último terço e não remataram. Depois, em termos ofensivos, fizemos um jogo cheio, com saídas para ferir o Benfica e sempre com qualidade.»

Depois desse clássico, o Benfica não voltou a perder mais pontos na Liga. «Se eu acreditava nisso? O Benfica fez o seu trajeto e nós fizemos o nosso. Não vale a pena dizer se acreditava ou não nisso.»