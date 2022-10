O clássico desta sexta-feira traz a enorme curiosidade de ser o primeiro de Roger Schmidt em Portugal, e logo frente ao especialista Sérgio Conceição.

O treinador do FC Porto, recorde-se, não perde há nove clássicos seguidos, o que aumenta o apetite para um jogo que testa a invencibilidade do líder Benfica esta temporada.

Mas há outra curiosidade por detrás deste jogo: frente a frente vão estar dois treinadores que têm um longo histórico de não olhar a idade e de projetar jogadores para o futebol. O que levou o Maisfutebol a fazer uma pergunta: quem lançou mais jovens para a alta roda?

Para chegar a uma resposta foi necessário criar critérios bem definidos e seguiu-se uma linha clara: só contam jogadores que os dois técnicos estrearam na equipa principal e que tenham um valor superior a 500 mil euros.

Isto porque há muitos atletas que foram lançados e não tiveram continuidade, por exemplo por Schmidt no Paderborn e no Beijing Guoan ou por Conceição na Olhanense e na Académica.

Ora portanto, e estabelecidas estas balizas, é preciso dizer que Sérgio Conceição vence aos pontos. Sobretudo em seis anos de FC Porto, o treinador fez estrear numa equipa principal um total de quinze jogadores que continuam a jogar em campeonatos relevantes.

Já o período mais produtivo de Roger Schmidt foi no PSV: em apenas dois anos, o que significa um terço do tempo que Sérgio Conceição tem no FC Porto, estreou oito jovens.

No entanto, e em relação a Roger Schmidt, é necessário referir que o treinador projetou vários jogadores no RB Salzburgo, que é um clube que trabalha sobretudo a pensar no mercado: comprar jovens baratos, promovê-los e mais tarde vendê-los caros.

No entanto, são quase todos jovens que já chegam ao clube com experiência de uma equipa principal, pelo que o alemão só estreou verdadeiramente um atleta no clube austríaco: o ex-benfiquista Valentino Lazaro, que fez o primeiro jogo pela equipa principal aos 17 anos.

Craques como Sadio Mané, Kevin Kampl, Valon Berisha ou Martin Hinteregger passaram todos pelas mãos de Roger Schmidt, mas quando o fizeram já tinham experiência de primeira equipa. Um pouco como aconteceu, por exemplo, com Luis Díaz ou Éder Militão no FC Porto.

Roger Schmidt lançou o craque mais valioso de todos

No entanto há um aspeto que Roger Schmidt vence claramente: segundos os dados do site especializado Transfermarkt, o alemão foi quem lançou o jogador mais valioso de todos os que foram lançados pelos treinadores do clássico.

Na circunstância Kai Havertz, que se estreou com 17 anos no Bayer Leverkusen e atualmente representa o Chelsea com um valor estimado de 80 milhões de euros. Aliás, o segundo jogador mais valioso que Schmidt lançou também foi no Bayer Leverkusen: o agora internacional alemão Benjamin Henrichs, que vale 18 milhões e representa o RB Leizpig.

No Benfica, até este momento, Schmidt só ainda lançou António Silva, que tem dado que falar, mas para já vale apena quatro milhões de euros, de acordo com o site alemão. Diego Moreira também jogou na pré-eliminatória da Champions, mas já tinha sido lançado por Veríssimo.

Estreias de Sérgio Conceição já valem mais de 260 milhões

Já o jogador mais valioso lançado por Sérgio Conceição pode ser uma surpresa, até porque ao contrário das expetativas não aconteceu no FC Porto: trata-se de Raphinha, esquerdino que o treinador promoveu à equipa principal em 2015-16, quando treinava o V. Guimarães, e que lançou na segunda parte de uma derrota em casa frente ao P. Ferreira.

O brasileiro passou entretanto por Sporting, Rennes, Leeds e Barcelona, chegou a internacional e tem atualmente um valor de mercado de 50 milhões de euros.

Seguem-se os óbvios Vitinha e Fábio Vieira, com um valor de mercado de 40 e 30 milhões de euros, respetivamente, enquanto Diogo Dalot vale qualquer coisa como 28 milhões. O lateral direito foi lançado por Sérgio Conceição em 2017, num jogo da Taça de Portugal com o Lusitano de Évora, e nessa época fez mais sete jogos pela equipa principal do FC Porto, antes de ser transferido para o Man. United, que pagou 22 milhões pelo atleta.

Diogo Costa e Fábio Silva têm ambos atualmente um valor de 25 milhões de euros, enquanto o francês naturalizado marroquino Amine Harit, que atualmente representa o Schalke 04, foi lançado por Sérgio Conceição no Nantes e tem um valor de 10 milhões de euros.

Feitas as contas, os craques lançados por Sérgio Conceição, e que atualmente têm um valor superior a 500 mil euros, perfazem no seu total a astronómica quantia de 268,75 milhões.

Já Roger Schmidt, que chegou mais cedo a clubes grandes mas surge muito prejudicado pelos três anos que passou na China, lançou craques que valem atualmente pouco mais de 127 milhões. O que é menos de metade de Sérgio Conceição.

SÉRGIO CONCEIÇÃO

FC Porto

Diogo Dalot, 18 anos – 28 milhões

Francisco Conceição, 18 anos – 8 milhões

Diogo Leite, 19 anos – 10 milhões

Fábio Vieira, 20 anos – 30 milhões

Bernardo Folha, 19 anos – 750 mil euros

Romário Baró, 19 anos – 9 milhões

Bruno Costa, 20 anos – 2,5 milhões

João Mário, 20 anos, 15 milhões

Diogo Costa, 20 anos – 25 milhões

Gonçalo Borges, 20 anos – 2 milhões

Vitinha, 19 anos – 40 milhões

Fábio Silva, 17 anos – 25 milhões

Tomás Esteves, 18 anos – 8 milhões

Francisco Meixedo, 20 anos – 1 milhão

Jorge Fernandes, 20 anos – 2 milhões

V. Guimarães

Raphinha, 19 anos – 50 milhões

Miguel Silva, 20 anos – 2,5 milhões

Nantes

Amine Harit, 19 anos – 10 milhões

VALOR TOTAL DAS ESTREIAS: 268,75 milhões de euros

ROGER SCHMIDT

Benfica

António Silva, 18 anos – 4 milhões

PSV

Richy Ledezma, 19 anos – 850 mil

Johan Bakayoko, 19 anos – 4,5 milhões

Yorbe Vertessen, 19 anos – 950 mil

Noni Madueke, 17 anos – 16 milhões

Michal Sadílek, 20 anos – 2,3 milhões

Ismael Saibari, 19 anos – 2 milhões

Joël Piroe, 20 anos – 750 mil

Fredrik Oppegard, 20 anos – 600 mil

Bayer Leverkusen

Kai Havertz, 17 anos – 70 milhões

Benjamin Henrichs, 18 anos – 18 milhões

Vladen Yurchenko, 20 anos – 1,2 milhões

RB Salzburgo

Valentino Lazaro, 17 anos – 6 milhões